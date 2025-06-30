عن أسعار تذاكر السفر في لبنان.. ماذا كشف رئيس "الميدل إيست"؟

قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران (الميدل إيست) محمد الحوت، اليوم الإثنين، إن "الشركة تجارية ولديها واجب وطني قامت به على أكمل وجه منذ بداية حرب الإسناد عام 2023"، معلناً أن "الأسعار تحدّدها أسعار والطلب وهناك حوالي الـ32 شركة تأتي إلى الدوليّ، ما يعني أنًّ المنافسة موجودة".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال الحوت إن "رئيس الجمهورية جوزاف عون نوّه بجهود الشركة بالتعاون مع وزارة الأشغال"، مشيراً إلى أنَّ "الميدل إيست تجنبت خلال الحرب - المرور فوق مناطق وسوريا والعراق".

وذكر أنَّ "التأمين زاد في ، كما أن كلفة الطائرة ارتفعت وأجرة العامل ارتفعت وتضخمّ الأسعار اليوم هو تضخّم عالمي"، وأضاف: "أخذنا قراراً لإنشاء شركة الـLow cost منذ حوالي الـ8 سنوات والظروف أخّرتنا والدراسة تتطلّب اليوم تطويراً وسنبدأ بحوالى الـ4 أو 5 طائرات كبداية وستكون تابعة للميدل ايست لكن إدارتها مستقلّة".

وتابع: "من المفترض أن تنطلق شركة ال Low cost في آذار 2027 لنكون قد استلمنا الطائرات الجديدة إنما السلامة والصيانة لن تتغيّر".

وذكر الحوت أنَّ "حملة الأسعار القائمة حالياً عمرها 15 سنة وتبدأ في مطلع كلّ صيف"، وأضاف: "بدأنا بلمس نمّو بعدد الرّكاب ابتداء من شهر نيسان حتّى بداية الحرب الاقليمية وخسر 150 ألف شخص منهم 90 ألف وافد و60 ألف مغادر".