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لبنان

في طرابلس.. رصاصات تُصيب مواطناً والأسباب مجهولة

Lebanon 24
30-06-2025 | 14:25
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أقدم مجهولون يستقلّون دراجة نارية، مساء اليوم، على إطلاق النار باتجاه المدعو "و.س" في محلة شارع سوريا - طرابلس، ما أدى إلى إصابته بجروح.
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وعلى الفور، جرى نقل الجريح بواسطة سيارة مدنية إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج في وقتٍ لم تُعرف حتى الساعة أسباب ودوافع إطلاق النار.
 
 
كذلك، ‎وقع إشكال مساء في محلة ساحة الكيال في طرابلس بين عدد من الشبان، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، واستمر لبعض الوقت قبل أن يتمكن الأهالي من تطويقه وفضّه دون تسجيل أي إصابات تُذكر.

‎وبحسب المعلومات، فإن الإشكال اندلع نتيجة خلاف على خلفية ركن دراجة نارية، ما أدى إلى توتر في المنطقة لبعض الوقت قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته.
 
 

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