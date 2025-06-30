الخازن: السياحة خشبة إنقاذ للبلاد

قالت وزيرة السياحة لورا إنَّ "النشاطات وأكثرية المهرجانات لهذا الصيف وضعت على السكة ولم تتغير"، مؤكدة أن "السياحة خشبة انقاذ للبلاد في ظل الأزمات والحروب"، وأضافت: "أشكر القطاع الخاص والنقابات على ما يقومون به".

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وفي حديث عبر قناة الـ" "، قالت الخازن: "من أولويات الحكومة أن يعود الأشقاء العرب إلى ورفع الحظر أمر مشجع ونحن نستمع إلى ملاحظاتهم. الرئيسان ونواف سلام يقومان بالإصلاحات اللازمة لطمأنتهم".

وختمت: "سنعيد تفعيل الخاص بالوزارة، ومسؤوليتنا تأمين كل أنواع السياحة وإزالة العوائق لتطابق ميزانيات جميع السواح".