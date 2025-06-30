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لبنان

الخازن: السياحة خشبة إنقاذ للبلاد

Lebanon 24
30-06-2025 | 16:55
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قالت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود إنَّ "النشاطات وأكثرية المهرجانات لهذا الصيف وضعت على السكة ولم تتغير"، مؤكدة أن "السياحة خشبة انقاذ للبلاد في ظل الأزمات والحروب"، وأضافت: "أشكر القطاع الخاص والنقابات على ما يقومون به".
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وفي حديث عبر قناة الـ"lbci"، قالت الخازن: "من أولويات الحكومة أن يعود الأشقاء العرب إلى لبنان ورفع الحظر أمر مشجع ونحن نستمع إلى ملاحظاتهم. الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام يقومان بالإصلاحات اللازمة لطمأنتهم".
وختمت: "سنعيد تفعيل الخط الساخن الخاص بالوزارة، ومسؤوليتنا تأمين كل أنواع السياحة وإزالة العوائق لتطابق ميزانيات جميع السواح".
 
 
 
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