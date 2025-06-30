Advertisement

لبنان

مجلس النواب يقرّر إعفاءات للمتضرّرين من الحرب

Lebanon 24
30-06-2025 | 22:09
A-
A+
Doc-P-1385031-638869446253687185.jpg
Doc-P-1385031-638869446253687185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعود مجلس النواب للانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم بعدما ادى تطيير النصاب في الجلسة المسائية امس الى عدم الانعقاد، على خلفية الاشتباك بين بعض الكتل المسيحية ونواب تغييريين ورئاسة المجلس النيابي على خلفية إدراج أو عدم إدراج قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين اللبنانيين والميغاسنتر، على جدول اعمال الجلسة الحافلة، من زاوية اعلان الرئيس نبيه بري عدم تسلُّم عريضة من النواب عددهم يتجاوز الـ65 نائباً بتبني اقتراح القانون المعجل المكرر.
Advertisement
أما في الجانب التشريعي من الجلسة، فأقرت الهيئة العامة للمجلس في الجلسة الصباحية امس تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)، وبند إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتاً. وتم إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقر 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. وتم إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية. ورفعت الجلسة إلى السادسة مساء أمس، غير أن نصاب الجلسة لم يكتمل فأرجئت إلى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.
مواضيع ذات صلة
بعد سجال في مجلس النواب... إقرار إعفاءات للمتضررين من الحرب
lebanon 24
01/07/2025 07:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب أقرّ اعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم
lebanon 24
01/07/2025 07:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: موافقة مجلس الوزراء على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب
lebanon 24
01/07/2025 07:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: إعفاءات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي أُقرت رسمياً
lebanon 24
01/07/2025 07:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2025-06-30
22:06 | 2025-06-30
22:07 | 2025-06-30
00:26 | 2025-07-01
00:05 | 2025-07-01
23:48 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24