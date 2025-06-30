هذا جديد قضية الشاب الذي صفع عنصرًا في "اليونيفيل"

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يذكر أن "ع.د" كان قد أمضى إسبوعين داخل نظارة مدينة صور، وذلك عقب صفع أحد جنود اليونيفيل على طريق الحلوسية - دير قانون، حيث كانت قد عمدت دورية تابعة لهم إلى قطع الطريق في وقت سابق من الشهر الماضي.