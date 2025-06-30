Advertisement

لبنان

هذا جديد قضية الشاب الذي صفع عنصرًا في "اليونيفيل"

Lebanon 24
30-06-2025 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1385052-638869495824802086.png
Doc-P-1385052-638869495824802086.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن إخلاء سبيل الموقوف "ع.د" وذلك على خلفية صفع جندي تابع لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل".
Advertisement

يذكر أن "ع.د" كان قد أمضى إسبوعين داخل نظارة مدينة صور، وذلك عقب صفع أحد جنود اليونيفيل على طريق الحلوسية - دير قانون، حيث كانت قد عمدت دورية تابعة لهم إلى قطع الطريق في وقت سابق من الشهر الماضي.
مواضيع ذات صلة
"اليونيفيل" القطاع الغربي يدعم الشباب والثقافة والمجتمع من أجل السلام
lebanon 24
01/07/2025 10:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب أبو شباب: استهدفنا في الايام الأخيرة عناصر "حماس"
lebanon 24
01/07/2025 10:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاطر التصعيد الإسرائيلي تتفاقم والتهويل بـ"إنهاء" اليونيفيل تصعيد جديد
lebanon 24
01/07/2025 10:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. نداء جديد من "اليونيفيل"
lebanon 24
01/07/2025 10:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-07-01
03:00 | 2025-07-01
03:27 | 2025-07-01
03:24 | 2025-07-01
03:23 | 2025-07-01
03:16 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24