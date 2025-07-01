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لبنان

إشكال مسلح في الضاحية الجنوبية فجر اليوم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-07-2025 | 00:05
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تجدّد الإشكال المسلّح فجر اليوم داخل منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي كان قد ٳندلع ليل ٲول من ٲمس بعد سقوط قتيل من "آل صلح" نتيجة ٳطلاق النار، حسب مندوبة "لبنان24".
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وأفادت المعلومات أنّ قوة من الجيش توجهت إلى المكان، وبدأت في تسيير دوريات.
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