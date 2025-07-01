إشكال مسلح في الضاحية الجنوبية فجر اليوم.. إليكم التفاصيل

تجدّد الإشكال المسلّح فجر اليوم داخل منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، الذي كان قد ٳندلع ليل ٲول من ٲمس بعد سقوط قتيل من "آل صلح" نتيجة ٳطلاق النار، حسب مندوبة " ".

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وأفادت المعلومات أنّ قوة من الجيش توجهت إلى المكان، وبدأت في تسيير دوريات.