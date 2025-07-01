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لبنان

في العديسة.. هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
01-07-2025 | 01:30
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 نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في اتجاه أحياء بلدة العديسة في قضاء مرجعيون.
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