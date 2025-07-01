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لبنان

مَنْ يحمي الدعارة في الحمرا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2025 | 02:15
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تشهد منطقة الحمرا في بيروت انتشارًا منظمًا لحالات الدعارة، خصوصًا في بعض الزوايا الأساسية المعروفة من الشارع الرئيسي.
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وتتمركز في هذه النقاط فتيات من جنسيات غير لبنانية، يعملن بشكل علني، فيما يقف بالقرب منهن شبان من الجنسيات نفسها لتأمين الحماية والسيطرة على حركتهن.
اللافت أن هذا النشاط يتم بشكل يومي وعلني من دون أي تدخّل أمني، ما يطرح علامات استفهام حول وجود مظلة حماية تتيح لهم الاستمرار من دون خوف من الملاحقة.
مصادر متابعة ترى أن هذا التنظيم يوحي بتغطية واضحة تحول دون توقيفهم أو الحد من تحركاتهم في واحدة من أبرز مناطق العاصمة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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