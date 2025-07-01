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لبنان

احتراق دراجة نارية عند مفرق البيسارية

Lebanon 24
01-07-2025 | 01:38
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن احتراق دراجة نارية عند مفرق البيسارية ولا صحة لما أشيع عن استهداف
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