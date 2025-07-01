Advertisement

لبنان

وديع الخازن: لتأمين طائرات متخصصة لمكافحة الحرائق

Lebanon 24
01-07-2025 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1385094-638869575566481834.jpeg
Doc-P-1385094-638869575566481834.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّر الوزير السابق وديع الخازن، في بيان،  عن "قلقه إزاء سلسلة الحرائق التي اندلعت دفعة واحدة في أحراج عكار، وفيها اهم ثروة حرجية في لبنان التي تتعرض اليوم للزوال نتيجة فقدان الامكانات والآليات وطائرات الاطفاء"، متسائلاً: "هل من الطبيعي أن تشتعل النيران بهذه السرعة والانتشار، وكأن هناك من أشعلها بكبسة زرّ؟"
Advertisement

وقال:" لو أُصغيَ منذ زمن بعيد إلى صرخة العميد الراحل ريمون إده، الذي لطالما ناشد الدولة تأمين طائرات خاصة لمكافحة الحرائق، لكنا اليوم في وضع أفضل، ولقُطعت الطريق على ألسنة اللهب التي التهمت الأخضر واليابس".

وختم مشيدا بـ"الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة والأهالي في التصدي للنار رغم الإمكانيات المحدودة"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتأمين طائرات متخصصة لمكافحة الحرائق، حفاظاً على ما تبقى من غابات لبنان وثروته البيئية".
مواضيع ذات صلة
وديع الخازن اتصل بوزير الداخلية مهنئا
lebanon 24
01/07/2025 13:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن: قرار زيادة أسعار المحروقات مخالفة صريحة للدستور
lebanon 24
01/07/2025 13:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الخازن: للالتفاف حول الثوابت الوطنية
lebanon 24
01/07/2025 13:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاري التقى وديع الخازن
lebanon 24
01/07/2025 13:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-07-01
05:19 | 2025-07-01
06:06 | 2025-07-01
05:49 | 2025-07-01
05:42 | 2025-07-01
05:38 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24