محاولة استهداف فاشلة لسيارة في الجنوب.. إليكم التفاصيل

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أفادت مندوبة " " عن أنّ غارة من مسيّرة إسرائيلية حاولت استهداف سيارة في منطقة بين بلدتي شوكين و .وحسب المعلومات فإنّ محاولة الاستهداف باءت بالفشل.في السياق، صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن في حصيلة محدثة عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة من بينهما طفل خلال تنفيذ العدو غارة بمسيرة المؤدي إلى منطقة الجبل الأحمر في .