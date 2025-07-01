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لبنان

محاولة استهداف فاشلة لسيارة في الجنوب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-07-2025 | 02:14
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ غارة من مسيّرة إسرائيلية حاولت استهداف سيارة في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي شوكين و حاروف.
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وحسب المعلومات فإنّ محاولة الاستهداف باءت بالفشل.

في السياق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن في حصيلة محدثة عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة من بينهما طفل خلال تنفيذ العدو الإسرائيلي غارة بمسيرة على الطريق المؤدي إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية.
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