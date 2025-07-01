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لبنان

جعجع عرض مع وفد بلدية برقا لشؤون البلدة

Lebanon 24
01-07-2025 | 02:24
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 التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفد بلديّة برقا برئاسة إدمون فريد جعجع يرافقه مختار البلدة سمير يوسف جعجع.
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وكان عرض لشؤون البلدة وحاجاتها.
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