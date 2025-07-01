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لبنان
جعجع عرض مع وفد بلدية برقا لشؤون البلدة
Lebanon 24
01-07-2025
|
02:24
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التقى
رئيس حزب
"القوّات اللبنانيّة"
سمير جعجع
، في المقر العام للحزب في معراب، وفد بلديّة
برقا
برئاسة إدمون
فريد جعجع
يرافقه مختار البلدة
سمير يوسف
جعجع
.
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وكان عرض لشؤون البلدة وحاجاتها.
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