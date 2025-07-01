Advertisement

لبنان

منذ 18 سنة.. هكذا غيّر جهاز صغير العالم ولا يزال

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
01-07-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1385106-638869589723304125.png
Doc-P-1385106-638869589723304125.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يكن في المشهد دخان حرب، ولا انفجار قنبلة، ولا توقيع معاهدة كبرى. كل ما في الأمر ان رجلا كان يرتدي قميصًا أسود وبنطال جينز، ويحمل في يده مستطيلاً صغيرًا من الزجاج والمعدن، اعلن للعالم، دون صراخ ولا مدافع، أن كل شيء سيتغيّر.
Advertisement
ما بين حزيران وتموز 2007، تاريخ استثنائي، لا يتكرر بسهولة، يحمل في جوهره لحظة انقلاب هادئ على الطريقة التي يفكّر بها الإنسان، ويتواصل، ويتسوّق، ويحبّ، ويحارب. قبل 18 عامًا، أُطلق هاتف "الآيفون" إلى الأسواق، فدخلنا معه إلى عالم لا عودة منه.

لم يكن "الآيفون" مجرد هاتف. بل كان إعلانًا عن بداية عهد جديد، استغرق تصنيعه سنوات، لكن مفعوله امتد ليعيد رسم خارطة التكنولوجيا، والاقتصاد، والحياة اليومية. شاشة تُستجاب باللمس، واجهات تتبدّل بتمرير الإصبع، صور تُحفظ وتُرسل وتُعرض بوضوح غير مسبوق. لم تكن "الإنترنت في جيبك" فكرة يومها؛ كانت معجزة، وتحققت. فقبل ذلك اليوم، كانت الهواتف أدوات اتصال. بعدها، تحوّلت إلى امتداد حسي للعقل البشري. الهاتف صار كاميرا، ودليلاً سياحيًا، ومصرفًا، واستوديو موسيقى، ومكتبة، ومنصة بث حي، بل حتى سلاحًا ناعما في الحرب الإعلامية.

لكن الأهم، أن العالم كما نعرفه اليوم – من الشارع إلى المدرسة، من غرفة العمليات إلى ساحات الحرب – لا يمكن تصوّره بلا آيفون أو ما تبعه.


من الجهاز إلى الظاهرة كيف غير الآيفون العالم؟
منذ طرحه، لم يكن الآيفون مجرد منتج استهلاكي، بل منصة متكاملة لاقتصاد جديد. فتح الباب أمام الاقتصاد التطبيقي، حيث أصبحت التطبيقات سوقًا بمليارات الدولارات. شركات عملاقة اليوم – مثل أوبر، إنستغرام، وتيك توك – لم تكن لتولد لولا بيئة "الآيفون".

غيّر الهاتف أنماط الاستهلاك. صرنا نطلب الطعام، ونشتري الملابس، وندير الحسابات المصرفية، ونشارك اللحظات العائلية من خلال شاشة لا يتجاوز حجمها كف اليد. حتى التعلّم تغيّر: من الصفوف التقليدية إلى الدروس عبر Zoom. أما في سوق العمل، فازدهرت وظائف لم تكن موجودة قبل الآيفون: مطور تطبيقات، مؤثّر على إنستغرام، خبير أمن سيبراني، مدير حسابات... وبهذه الوظائف، انتقل العمل من المكاتب إلى الأرائك والمقاهي والمنازل.

في جيبك... ساحة معركة
لكن التحوّل الأكبر ربما لم يكن في الحياة المدنية، بل في الحروب. صار الهاتف أداة تجسس، جهاز تتبّع، غرفة عمليات متنقلة. ومع اتساع الاعتماد عليه، وُلدت الحروب السيبرانية، وانتقلت النزاعات من الميدان إلى السيرفرات.

في زمن الآيفون، يمكن لخبر كاذب أن يشعل فتنة، ولتسريب أن يسقط حكومة، ولرمز برمجي أن يعطّل بنكا. الحرب لم تعد تحتاج إلى جيوش، بل إلى كود ومستخدم.

في 2025، نحن لسنا فقط في عالم "ما بعد الآيفون"، بل في عالم صُنع بفضله. الذكاء الاصطناعي، الواقع المعزّز، الحوسبة السحابية، البلوكشين... كلها اليوم تتكامل في جهاز صغير يُحمل في اليد.
Apple: <a class='entities-links' href='/entity/425572909/iphone/ar/1?utm_term=PublicFigures-iphone&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-iphone&id=508607&catid=0&pagetype=PublicFigures'>iphone</a> 6 screens 'enter production in May' | Irish Independent

لكن الأهم من كل هذه التقنية، هو التحوّل في الإنسان نفسه. صرنا أسرع في تلقي المعلومة، أقصر في الذاكرة، أعنف في الرأي، وأكثر وحدة في الزحام الرقمي.

في مثل هذا الشهر، قبل 18 عامًا، لم يُطلق ستيف جوبز جهازًا فحسب، بل بدأ لحظة لم تنتهِ. فكل يوم جديد منذ 2007 هو امتداد لتلك اللحظة. السؤال اليوم ليس عن ما فعله الآيفون بنا، بل عن ما سنفعله نحن بعده.
Apple iPhone 5 review: Finally, the iPhone we've always wanted
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
قاسم: نحن نواجه مشروعاً إسرائيلياً منذ سنة 1948 في المنطقة أي لأكثر من 77 سنة
lebanon 24
01/07/2025 13:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب الطائرة الشاطئية يتأهل لبطولة العالم تحت 21 سنة في المكسيك
lebanon 24
01/07/2025 13:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
18 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
01/07/2025 13:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الجامعة العربية: الإقليم العربي كان ولا يزال هدفًا لأطماع وتدخلات
lebanon 24
01/07/2025 13:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-07-01
05:19 | 2025-07-01
06:06 | 2025-07-01
05:49 | 2025-07-01
05:42 | 2025-07-01
05:38 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24