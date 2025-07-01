ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95و98 أوكتان الفي ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 14 الف ليرة، وسعر قارورة 24 الف ليرة. واصبحت الأسعار كالآتي:_بنزين 95 أوكتان: 1.584.000 ليرة لبنانية_بنزين 98 أوكتان: 1.624.000 ليرة لبنانية- مازوت: 1.542.000 ليرة لبنانيةغاز: 931.000 ليرة لبنانية