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لبنان

الكاميرا ترصد... شاهدوا المخالفة التي ارتكبها أحد مقاهي بيروت (صور)

Lebanon 24
01-07-2025 | 03:06
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رصدت كاميرا الزميل وائل حمزة مخالفة ارتكبها مقهى في بيروت، وتحديداً في منطقة كركول الدروز شارع الجزائر مقابل محطة مدكو.
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ووفق ما تظهره الصور، فقد صادر المقهى موقفاً لسيارة امامها من دون ترخيص، وموقف خاص لمعوق والموقف الثاني تم مصادرته لحساب المقهى.
 
تبقى هذه المخالفة، كسواها، برسم المعنيين من محافظ بيروت والبلدية.
 
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