الكاميرا ترصد... شاهدوا المخالفة التي ارتكبها أحد مقاهي بيروت (صور)

Advertisement

رصدت كاميرا الزميل وائل حمزة مخالفة ارتكبها مقهى في ، وتحديداً في منطقة كركول مقابل محطة مدكو.ووفق ما تظهره الصور، فقد صادر المقهى موقفاً لسيارة امامها من دون ترخيص، وموقف خاص لمعوق والموقف الثاني تم مصادرته لحساب المقهى.