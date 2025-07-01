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لبنان

بالصورة.. دخان أسود يغطي سماء طرابلس

Lebanon 24
01-07-2025 | 03:24
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تسببت حرائق نفايات وإطارات مشتعلة منذ ساعات الصباح الأولى، في تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود غطت سماء مدينة طرابلس، تحديدًا في محيط سوق الأحد القديم.
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