عون اطلع من خوري على وضع الجامعة الاميركية

اطلع رئيس ، الدكتور ، رئيس الجمهورية على أوضاع الجامعة وطلابها، والإجراءات المتخذة لرعايتهم إنسانيًا واقتصاديًا، إضافةً إلى إنشاء كليات تُعنى باختصاصات حديثة ومتطوّرة.

Advertisement