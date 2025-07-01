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لبنان

عون اطلع من خوري على وضع الجامعة الاميركية

Lebanon 24
01-07-2025 | 03:27
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اطلع رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور فضلو خوري، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أوضاع الجامعة وطلابها، والإجراءات المتخذة لرعايتهم إنسانيًا واقتصاديًا، إضافةً إلى إنشاء كليات تُعنى باختصاصات حديثة ومتطوّرة.
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