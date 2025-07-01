Advertisement

لبنان

"الديموقراطي اللبناني": الأزمات الداخلية ليست سوى نتيجة لغياب القرار السيادي الحقيقي

Lebanon 24
01-07-2025 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1385148-638869643530913191.png
Doc-P-1385148-638869643530913191.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 احيا الحزب الديموقراطي اللبناني الذكرى الـ 24 لتأسيسه، وقال في بيان اصدره: "في الأوّل من تموز، تحلّ الذكرى الرابعة والعشرون لتأسيس الحزب الديموقراطي اللبناني، وهي مناسبة نستحضر فيها مسيرة نضال سياسي ووطني قادها رئيس الحزب المؤسّس الأمير طلال أرسلان بثبات ووضوح، في زمن التحوّلات والانقسامات والانهيارات، حيث اتخذنا من هذه الذكرى شعاراً عنوانه: "تبدّلِت الظروف.. وتغيّرت الساحات.. وغابوا الكتار... ونحنا بعدنا عَ المبدأ، عَ الأصالة، وعَ التاريخ.. وتاريخنا ١٢٦٦ سنة".
Advertisement

اضاف: "منذ تأسيسه عام 2001، وقف الحزب موقف الحقّ في وجه الابتزاز، وتمسّك بالهوية الوطنية الجامعة في وجه مشاريع التفتيت، ورفع لواء الكرامة والسيادة في زمن كانت فيه السيادة تخضع للمساومة. وخلال أكثر من عقدين، شكّل الحزب موقع التوازن، لا التبعية، ونهج الثبات لا التقلّب، في زمن عزّ فيه الموقف الشريف".

واردف: "في هذه المناسبة، يجدّد الحزب الديموقراطي اللبناني التزامه بالثوابت الوطنية والقومية، وبدور الدولة ومؤسساتها، وفي طليعتها الجيش اللبناني كمرجعية أمن واستقرار، ويرى أنّ التمسّك بالسيادة لا يتحقّق إلا بتعزيز الدولة وبالانتماء الحقيقي للهوية العربية، الرافضة لأي مشروع تطبيعي مع العدوّ الإسرائيلي، والمؤمنة بأنّ القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية مهما اختلفت وسائل الدفاع عنها".

وتابع: "يرى الحزب أنّ الأزمات الداخلية المتفاقمة، من الانهيار الاقتصادي إلى تفكك الدولة، ليست سوى نتيجة طبيعية لغياب القرار السيادي الحقيقي، ولتحكّم طبقة سياسية رهنت البلاد لمصالحها، وأدارت ظهرها لمصالح الناس".

واعتبر البيان: "إنّ الحزب الديموقراطي اللبناني، وهو يحتفل بمرور 24 عامًا على تأسيسه، يتوجّه بالتحية لكلّ رفيقةٍ ورفيقٍ مناضل، ولكلّ من آمن بخطّه ونهجه، ويؤكّد أن المواقف التي أعلنها رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان ستبقى البوصلة في مواجهة التحديات: لا مساومة على السيادة، لا تخلّي عن الشراكة الوطنية، ولا انزلاق إلى لعبة الاصطفافات الرخيصة".
 
وختم: "نعد أهلنا بأن نكمل المسيرة، أوفياء لدماء الشهداء، ولثقة الناس، ولرسالة الحزب التي لا تزال تنبض التزامًا وصدقًا وعنادًا في وجه المتغيّرات، ثابتين على المبدأ. لأنّ الكرامة لا تُجزّأ، والسيادة لا تُنتقص".
 
مواضيع ذات صلة
الحجار: القرار السيادي اللبناني يحكم مسار العملية الانتخابية
lebanon 24
01/07/2025 13:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق: الدولة ماضية في قرارها استعادة زمام الأمور للإمساك بالقرار السيادي
lebanon 24
01/07/2025 13:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيدة الجبل" يستغرب غياب قرار واضح لنأي لبنان عن الحرب
lebanon 24
01/07/2025 13:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: كثافة الاقتراع ضرورية للحفاط على الصورة الديموقراطية للانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
01/07/2025 13:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-07-01
05:19 | 2025-07-01
06:06 | 2025-07-01
05:49 | 2025-07-01
05:42 | 2025-07-01
05:38 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24