"الديموقراطي اللبناني": الأزمات الداخلية ليست سوى نتيجة لغياب القرار السيادي الحقيقي

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احيا الحزب الديموقراطي اللبناني الذكرى الـ 24 لتأسيسه، وقال في بيان اصدره: "في الأوّل من ، تحلّ الذكرى الرابعة والعشرون لتأسيس الحزب الديموقراطي اللبناني، وهي مناسبة نستحضر فيها مسيرة نضال سياسي ووطني قادها المؤسّس بثبات ووضوح، في زمن التحوّلات والانقسامات والانهيارات، حيث اتخذنا من هذه الذكرى شعاراً عنوانه: "تبدّلِت الظروف.. وتغيّرت الساحات.. وغابوا الكتار... ونحنا بعدنا عَ المبدأ، عَ الأصالة، وعَ التاريخ.. وتاريخنا ١٢٦٦ سنة".اضاف: "منذ تأسيسه عام 2001، وقف الحزب موقف الحقّ في وجه الابتزاز، وتمسّك بالهوية الوطنية الجامعة في وجه مشاريع التفتيت، ورفع لواء الكرامة والسيادة في زمن كانت فيه السيادة تخضع للمساومة. وخلال أكثر من عقدين، شكّل الحزب موقع التوازن، لا التبعية، ونهج الثبات لا التقلّب، في زمن عزّ فيه الموقف الشريف".واردف: "في هذه المناسبة، يجدّد الحزب الديموقراطي اللبناني التزامه بالثوابت الوطنية والقومية، وبدور الدولة ومؤسساتها، وفي طليعتها كمرجعية أمن واستقرار، ويرى أنّ التمسّك بالسيادة لا يتحقّق إلا بتعزيز الدولة وبالانتماء الحقيقي للهوية العربية، الرافضة لأي مشروع تطبيعي مع العدوّ ، والمؤمنة بأنّ القضية ستبقى القضية المركزية مهما اختلفت وسائل الدفاع عنها".وتابع: "يرى الحزب أنّ الأزمات الداخلية المتفاقمة، من الانهيار الاقتصادي إلى تفكك الدولة، ليست سوى نتيجة طبيعية لغياب القرار السيادي الحقيقي، ولتحكّم طبقة سياسية رهنت البلاد لمصالحها، وأدارت ظهرها لمصالح الناس".واعتبر البيان: "إنّ الحزب الديموقراطي اللبناني، وهو يحتفل بمرور 24 عامًا على تأسيسه، يتوجّه بالتحية لكلّ رفيقةٍ ورفيقٍ مناضل، ولكلّ من آمن بخطّه ونهجه، ويؤكّد أن المواقف التي أعلنها رئيس الحزب الأمير ستبقى البوصلة في مواجهة التحديات: لا مساومة على السيادة، لا تخلّي عن ، ولا انزلاق إلى لعبة الاصطفافات الرخيصة".