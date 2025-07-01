بالصور: حادث سير على أوتستراد رياق – بعلبك.. وسقوط عدد من الجرحى

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أفادت مندوبة " " عن وقوع حادث سير على اوتستراد باتجاه قبل مستديرة تمنين، وقد نتج عنه عدد من الجرحى جرى نقلهم الى مستشفيات المنطقة للمعالجة.وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة.