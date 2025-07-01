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لبنان

وزارة الأشغال تنشر فيديو لـ"مئة يوم من الانجازات"

Lebanon 24
01-07-2025 | 04:42
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نشرت وزارة الاشغال فيديو يتضمن مئة يوم من العمل الفعلي.

وأكدت الوزارة "ترسيخ  خطوات الإصلاح  وسط اطلاق ورشة التحديث الشامل" .
 

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