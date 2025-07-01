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لبنان

فقد وعيه أثناء القيادة.. حادث على بولفار زحلة (صور)

Lebanon 24
01-07-2025 | 04:56
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فقد سائق وعيه اثناء قيادته سيارة رباعية الدفع على بولفار زحلة، ما أدّى الى اصطدامه بعدد من السيارات وانحراف سيارته على الرصيف، حسب مندوبة "لبنان24".
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واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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