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لبنان
فجر اليوم... رموا قنبلة على أحد المكاتب
Lebanon 24
01-07-2025
|
05:02
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ألقى مجهولون فجر اليوم، قنبلة يدويّة على مكتب عائد لعائلة صالح في بلدة خربة
داوود العكارية
.
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واقتصرت الأضرار على الماديّات، بينما أشارت مصادر محليّة لـ"
لبنان 24
"، أنّ الحادثة قد تكون مرتبطة بخلافات بسبب الإنتخابات البلديّة.
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