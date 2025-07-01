فجر اليوم... رموا قنبلة على أحد المكاتب

ألقى مجهولون فجر اليوم، قنبلة يدويّة على مكتب عائد لعائلة صالح في بلدة خربة .

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واقتصرت الأضرار على الماديّات، بينما أشارت مصادر محليّة لـ" "، أنّ الحادثة قد تكون مرتبطة بخلافات بسبب الإنتخابات البلديّة.