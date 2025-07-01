بعد ساعة من التأخير... الجلسة التشريعيّة عُقِدَت وهذا ما تمّ إقراره

أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 498، إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي.

كما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 493، الرامي لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/2025.

كذلك، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 11511، القاضي بتنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في .

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم 13356، القاضي بإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاق بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في 12/7/2007 واللائحة التنفيذية النافذة اعتبارا من 1/2/2021.

وأرجأ المجلس البتّ في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة باء من المادة 7 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1949، المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة معدلاً.

وأقر المجلس النيابيّ إقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب كلمة المحاكم من المادة الرابعة في القانون.