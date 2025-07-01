رجّي: تحسّن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان



قال والمغتربين يوسف رجّي إنّ "رفع عن سيساعد اقتصاديا ويقودها نحو الأفضل".

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وشدد رجي لـ" " على أن "هذه الخطوة ستساعد سوريا وتسرع عملية إعادة إعمارها".



ولفت إلى أن " ستتجاوز لتنعكس على بشكل إيجابي، وبيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه التطورات".



وبحسب رجّي، "فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان".

وقال إن "العلاقة - لم تكن صحيّة منذ عقود، وكل الأنظمة والسلطات التي تعاقبت على سوريا لم تعترف بدولة مستقلة اسمها لبنان. وهذا ينطبق بشكل رئيسي على نظام ".



وذكّر رجّي أن "النظام السابق في دمشق كان يعتبر تابعة وليس مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بد ان تعود إلى سوريا".



وتابع رجّي أنّ "التمثيل الدبلوماسي غاب حينها بين البلدين بسبب عدم اعتراف دمشق بسيادة لبنان، وهذا الأمر انسحب على ملف ترسيم الحدود، وملفات خلافية أخرى". (سكاي نيوز)