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لبنان

رجّي: تحسّن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
01-07-2025 | 05:31
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قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي إنّ "رفع العقوبات عن سوريا سيساعد دمشق اقتصاديا ويقودها نحو الأفضل".
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وشدد رجي لـ"سكاي نيوز" على أن "هذه الخطوة ستساعد سوريا وتسرع عملية إعادة إعمارها".

ولفت إلى أن "إعادة الإعمار ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي، وبيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه التطورات".

وبحسب رجّي، "فإن تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان".
 
 
وقال إن "العلاقة اللبنانية - السورية لم تكن صحيّة منذ عقود، وكل الأنظمة والسلطات التي تعاقبت على سوريا لم تعترف بدولة مستقلة اسمها لبنان. وهذا ينطبق بشكل رئيسي على نظام الأسد".

وذكّر رجّي أن "النظام السابق في دمشق كان يعتبر لبنان دولة تابعة وليس مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بد ان تعود إلى سوريا".

وتابع رجّي أنّ "التمثيل الدبلوماسي غاب حينها بين البلدين بسبب عدم اعتراف دمشق بسيادة لبنان، وهذا الأمر انسحب على ملف ترسيم الحدود، وملفات خلافية أخرى". (سكاي نيوز)
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