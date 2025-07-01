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لبنان

في بلدة الناقورة.. بيان يكشف ما سيفعله الجيش

Lebanon 24
01-07-2025 | 05:37
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 صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 1 / 7 /2025، ما بين الساعة 11.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الناقورة – صور.
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