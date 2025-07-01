للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين... إليكم ما أقرّه مجلس النواب

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعيّة، مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 493، إلى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/2025.

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