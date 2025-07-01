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لبنان

من تونس.. السيد تدعو لتوحيد الجهود من أجل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:12
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شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد في الاجتماع العربي رفيع المستوى الذي عُقد في تونس استعدادًا للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، حيث ترأست الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية".
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وتناولت الجلسة، بحضور عدد من الوزراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مناقشة سبل تطوير سياسات الإدماج الشامل وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تمكين الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا واجتماعيًا في المنطقة العربية.

وأعربت الوزيرة السيد عن ترحيبها بأن تكون جزءًا من هذا التعاون العربي البنّاء، الذي يوفر فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود من أجل تحقيق رؤى مشتركة يُرتقب أن تتجسد في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستُعقد في دولة قطر الشقيقة.

كما تقدمت الوزيرة السيد بجزيل الشكر للجمهورية التونسية على استضافتها الكريمة وحسن تنظيمها لهذا اللقاء الهام.
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