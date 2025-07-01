من تونس.. السيد تدعو لتوحيد الجهود من أجل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي

شاركت وزيرة حنين السيّد في الاجتماع العربي رفيع المستوى الذي عُقد في استعدادًا للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، حيث ترأست الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية".

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وتناولت الجلسة، بحضور عدد من الوزراء وممثلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مناقشة سبل تطوير سياسات الإدماج الشامل وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تمكين الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا واجتماعيًا في المنطقة العربية.



وأعربت السيد عن ترحيبها بأن تكون جزءًا من هذا التعاون العربي البنّاء، الذي يوفر فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود من أجل تحقيق رؤى مشتركة يُرتقب أن تتجسد في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستُعقد في الشقيقة.



كما تقدمت الوزيرة السيد بجزيل الشكر للجمهورية على استضافتها الكريمة وحسن تنظيمها لهذا اللقاء الهام.