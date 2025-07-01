"القوات": استدعاء شربل وعبد النور مخالف للدستور وحرية التعبير

عبرت في حزب " " عن أسفها الشديد لاستدعاء رئيس تحرير جريدة "الحرة" الإلكترونية ومديرة التحرير ، مؤكدة في بيان أن هذا الاستدعاء مرفوض شكلاً ومضموناً، ويتعارض مع وقانون المطبوعات وحرية التعبير في .

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وشدد البيان على أن هذا الإجراء يعود إلى مرحلة ماضية ويشوّه صورة المرحلة الراهنة، داعياً إلى التراجع عنه وإحالة الملف إلى ، ومعلناً تضامنه الكامل مع شربل وعبد النور.