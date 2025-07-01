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لبنان

"القوات": استدعاء شربل وعبد النور مخالف للدستور وحرية التعبير

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:19
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عبرت دائرة الإعلام في حزب "القوات اللبنانية" عن أسفها الشديد لاستدعاء رئيس تحرير جريدة "الحرة" الإلكترونية بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور، مؤكدة في بيان أن هذا الاستدعاء مرفوض شكلاً ومضموناً، ويتعارض مع الدستور وقانون المطبوعات وحرية التعبير في لبنان.
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وشدد البيان على أن هذا الإجراء يعود إلى مرحلة ماضية ويشوّه صورة المرحلة الراهنة، داعياً إلى التراجع عنه وإحالة الملف إلى محكمة المطبوعات، ومعلناً تضامنه الكامل مع شربل وعبد النور.
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