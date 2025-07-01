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لبنان
موظفو محافظة الجنوب بدأوا مرحلة التوقف عن العمل
Lebanon 24
01-07-2025
|
06:25
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شهدت تحركات موظفي
محافظة الجنوب
توحيدًا في الموقف رغم اختلاف مواقف رابطة "موظفي
الإدارة العامة
" التي أعلنت بدء التوقف عن العمل غدًا، و"تجمع موظفي الإدارة" الذي بدأ تنفيذ التوقف اليوم. جاء هذا التباين كدافع للعاملين في مختلف الإدارات، من رؤساء وموظفين، لتوحيد الصفوف والتعبير عن رفضهم المستمر لإهمال السلطات الحكومية وتجاهلها المتكرر لحقوق الموظف، الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة.
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وأعلن الموظفون توقفهم عن العمل، مع اعتذار للمواطنين عن عدم استقبال معاملاتهم اعتبارًا
من اليوم
وحتى الجمعة 5
تموز
، احتجاجًا على استمرار الحكومة في تجاهل أبسط حقوقهم المتعلقة برواتب لا تفي بحدود الحياة الكريمة.
شمل التوقف مصالح المالية والصناعة والاقتصاد، إضافة إلى دوائر النفوس والتنظيم المدني والطاقة والمياه، فيما واصلت الدوائر الأخرى
إدارة الشؤون
الملحة داخليًا.
وحذر الموظفون من العواقب الخطيرة للاستمرار في تهميش قضيتهم، مشيرين إلى أن ذلك قد يدفعهم إلى تصعيد تحركاتهم نحو إضراب مفتوح.
من جهته
، أكد رئيس مصلحة الصناعة الدكتور
ذيب هاشم
، في كلمة باسم رؤساء وموظفي المحافظة، أن سياسة الحكومة في المماطلة بشأن إقرار سلسلة رواتب تعيد القيمة الحقيقية للرواتب هي السبب
الرئيسي
الذي دفعهم إلى التصعيد. وأشار إلى أن آلية مكملات الراتب الحالية، المقيدة بشروط تعجيزية وغير المدروسة، لم تعد مقبولة، كونها لا تفي بالغرض، وتحرم الموظفين والعاملين والمتقاعدين من حقوقهم، مع
العلم
أن كثيرين لا يزالون يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر الهزيل الذي أقرته الدولة للقطاع الخاص.
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