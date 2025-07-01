قوى الأمن عمّمت صورة أحد الموقوفين... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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صـدر عن لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:تعمّم ، بناءً على إشارة المختص، صورة الموقوف:ع. م. (مواليد 1996، لبناني الجنسية)وذلك بعد توقيفه بتاريخ 29-6-2025 من قبل دورية مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت، إثر تداول فيديو على إحدى يظهره أثناء قيامه بعملية نشل احتيالية داخل محطة محروقات في حارة حريك، مستخدمًا دراجة آلية من نوع “150 GR” جردوني غير مسجلة.وقد اعترف الموقوف خلال التحقيق معه من قبل فصيلة بارتكابه عملية نشل في محلة حارة حريك، إضافة إلى عمليتي نشل مماثلتين في دوار وطريق الجديدة.لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى فصيلة طريق الكائنة في محلة السوديكو قرب ، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.