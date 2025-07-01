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لبنان

قوى الأمن عمّمت صورة أحد الموقوفين... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:35
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:
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تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ع. م. (مواليد 1996، لبناني الجنسية)
وذلك بعد توقيفه بتاريخ 29-6-2025 من قبل دورية مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، إثر تداول فيديو على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي يظهره أثناء قيامه بعملية نشل احتيالية داخل محطة محروقات في حارة حريك، مستخدمًا دراجة آلية من نوع “150 GR” جردوني غير مسجلة.

وقد اعترف الموقوف خلال التحقيق معه من قبل فصيلة طريق الشام بارتكابه عملية نشل في محلة حارة حريك، إضافة إلى عمليتي نشل مماثلتين في دوار شاتيلا وطريق الجديدة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى فصيلة طريق الشام الكائنة في محلة السوديكو قرب مركز الأمن العام، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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