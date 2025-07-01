متري من إشبيلية: لبنان بحاجة لدعم دولي لإزالة آثار الحرب والإنهيار

Advertisement

ألقى الحكومة طارق متري كلمة في المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المنعقد في إشبيلية – ، حيث أيّد إعلان إشبيلية الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات وتعهدات دولية تهدف إلى ردم الهوة المتزايدة بين الدول نتيجة المديونية، والعمل على إصلاح النظام المالي الدولي، وإقامة شراكات في المجال الرقمي.وتحدث متري عن معاناة اللبنانيين جرّاء الحرب والأضرار الكبيرة التي لا يمكن للبنان إزالتها بمفرده ومن دون دعم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن لبنان، رغم كونه من الدول ذات الدخل المتوسط، يحتاج إلى المساعدات الدولية بسبب ما أصاب مواطنيه ومؤسساته واقتصاده في ظل مفاعيل الانهيار الاقتصادي والمالي المستمرة.وعلى هامش المؤتمر، عقد نائب رئيس الحكومة لقاءات مع الرئيسين والليبي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وزراء ، ووزير خارجية إسبانيا، ووزير خارجية جنوب إفريقيا، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزير التعاون الدولي النرويجي.