Advertisement

لبنان

متري من إشبيلية: لبنان بحاجة لدعم دولي لإزالة آثار الحرب والإنهيار

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1385223-638869743662780183.png
Doc-P-1385223-638869743662780183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى نائب رئيس الحكومة طارق متري كلمة لبنان في المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المنعقد في إشبيلية – إسبانيا، حيث أيّد إعلان إشبيلية الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات وتعهدات دولية تهدف إلى ردم الهوة المتزايدة بين الدول نتيجة المديونية، والعمل على إصلاح النظام المالي الدولي، وإقامة شراكات في المجال الرقمي.
Advertisement

وتحدث متري عن معاناة اللبنانيين جرّاء الحرب الإسرائيلية والأضرار الكبيرة التي لا يمكن للبنان إزالتها بمفرده ومن دون دعم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن لبنان، رغم كونه من الدول ذات الدخل المتوسط، يحتاج إلى المساعدات الدولية بسبب ما أصاب مواطنيه ومؤسساته واقتصاده في ظل مفاعيل الانهيار الاقتصادي والمالي المستمرة.

وعلى هامش المؤتمر، عقد نائب رئيس الحكومة لقاءات مع الرئيسين العراقي والليبي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وزراء فلسطين، ووزير خارجية إسبانيا، ووزير خارجية جنوب إفريقيا، ووزيرة التعاون الدولي الأسترالية، ووزيرة التعاون الدولي القطرية، ووزير التعاون الدولي النرويجي.
مواضيع ذات صلة
متري: نسعى لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الإسرائيلية على إيران
lebanon 24
01/07/2025 15:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي عرض وسفير اسبانيا التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مدينة اشبيلية
lebanon 24
01/07/2025 15:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تسلّم دعوة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
lebanon 24
01/07/2025 15:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها يتصدّر أولويات لبنان
lebanon 24
01/07/2025 15:35:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:32 | 2025-07-01
08:26 | 2025-07-01
08:19 | 2025-07-01
08:12 | 2025-07-01
08:07 | 2025-07-01
07:59 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24