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لبنان
متري من إشبيلية: لبنان بحاجة لدعم دولي لإزالة آثار الحرب والإنهيار
Lebanon 24
01-07-2025
|
06:32
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ألقى
نائب رئيس
الحكومة طارق متري كلمة
لبنان
في المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المنعقد في إشبيلية –
إسبانيا
، حيث أيّد إعلان إشبيلية الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات وتعهدات دولية تهدف إلى ردم الهوة المتزايدة بين الدول نتيجة المديونية، والعمل على إصلاح النظام المالي الدولي، وإقامة شراكات في المجال الرقمي.
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وتحدث متري عن معاناة اللبنانيين جرّاء الحرب
الإسرائيلية
والأضرار الكبيرة التي لا يمكن للبنان إزالتها بمفرده ومن دون دعم الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن لبنان، رغم كونه من الدول ذات الدخل المتوسط، يحتاج إلى المساعدات الدولية بسبب ما أصاب مواطنيه ومؤسساته واقتصاده في ظل مفاعيل الانهيار الاقتصادي والمالي المستمرة.
وعلى هامش المؤتمر، عقد نائب رئيس الحكومة لقاءات مع الرئيسين
العراقي
والليبي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وزراء
فلسطين
، ووزير خارجية إسبانيا، ووزير خارجية جنوب إفريقيا، ووزيرة التعاون الدولي
الأسترالية
، ووزيرة التعاون الدولي
القطرية
، ووزير التعاون الدولي النرويجي.
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