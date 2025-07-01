الأمن العام يعلن تسهيلات إضافية لعودة السوريين والفلسطينيين إلى سوريا

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صدر عن في البيان التالي:إلتزاماً بالعمل على العودة الكريمة إلى بسرعة وفعالية، وبعد انتفاء أسباب النزوح خاصة لا سيما إزاء تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، تعلن العام عن تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك إعتباراً من تاریخ 01/07/2025 لغاية 30/09/2025.تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع للأمن العام على الإنترنت: security.gov.lb-www.generalأو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.