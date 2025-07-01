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لبنان

الأمن العام يعلن تسهيلات إضافية لعودة السوريين والفلسطينيين إلى سوريا

Lebanon 24
01-07-2025 | 06:46
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
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إلتزاماً بالعمل على العودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية، وبعد انتفاء أسباب النزوح خاصة لا سيما إزاء تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك إعتباراً من تاریخ 01/07/2025 لغاية 30/09/2025.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.

للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: security.gov.lb-www.general

أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.
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