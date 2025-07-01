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لبنان
عوده عرض الاوضاع مع سفيرة النمسا
Lebanon 24
01-07-2025
|
07:05
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استقبل متروبوليت
بيروت
وتوابعها المطران
الياس عوده
قبل ظهر اليوم، سفيرة
النمسا
في لبنان Franziska Honsowitz، وبحث معها في أوضاع
لبنان
والمنطقة.
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