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لبنان

عوده عرض الاوضاع مع سفيرة النمسا

Lebanon 24
01-07-2025 | 07:05
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم، سفيرة النمسا في لبنان  Franziska Honsowitz، وبحث معها في أوضاع لبنان والمنطقة.
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