بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... ما هو مضمونه؟

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"تُعلن شركـة – الخطوط الجوية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 2 و3 و4 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم: صدرعن البيان التالي:"تُعلن شركـة – الخطوط الجوية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 2 و3 و4 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم:

- الغاء الرحلة الصباحية من وإليها ME310/ME311 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME312/313 ظهراليوم نفسه

- الغاء رحلة الظهيرة من وإليها ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/323 من بعد ظهر اليوم نفسه

بالاضافة الى تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات أيام 2 و 3 و 4 تموز الى دبي واسطنبول واثينا ونيس كالتالي: