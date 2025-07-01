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لبنان

بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... ما هو مضمونه؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 07:11
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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
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"تُعلن شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 2 و3 و4 تموز 2025 لاسباب تشغيلية،  حيث سيتم: 
- الغاء الرحلة الصباحية من عمان وإليها ME310/ME311 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME312/313 من بعد ظهراليوم نفسه
- الغاء رحلة الظهيرة من بغداد وإليها ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة  ME322/323 من بعد ظهر اليوم نفسه 
بالاضافة الى تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات أيام 2 و 3 و 4 تموز الى دبي واسطنبول واثينا ونيس كالتالي:
 
 
 
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