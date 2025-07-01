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لبنان

الرئيس عون: سنعمل على تسريع وصول هبة القمح العراقية لدعم لقمة عيش اللبنانيين

Lebanon 24
01-07-2025 | 07:09
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تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم، سفراء البحرين وحيد مبارك سيار، بولندا الكسندرا بوكوفسكا - ماكابي، تشيكيا استر لوفروفا، اندونيسيا ديكي كومار، ايرلندا فوق العادة والمفوضة لدى لبنان نولا اوبرين وغينيا – بيساو دينو سيدي.
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حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب

ولدى وصول السفراء تباعًا إلى القصر الجمهوري أقيمت المراسم والتشريفات الرسمية حيث عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني للدول التي يمثّلها السفراء ورفع علم كل دولة إلى جانب العلم اللبناني ثم حيّا كل سفير العلم اللبناني واستعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري قبل أن يتوجّه إلى صالون 22 تشرين ومنه إلى صالون السفراء حيث قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس عون وعرّف أعضاء بعثته الدبلوماسية

وغادر كل سفير بعد تقديم أوراق الاعتماد على وقع عزف النشيد الوطني اللبناني ونقل السفراء تحيات رؤساء دولهم إلى رئيس الجمهورية وتمنّوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية مؤكدين العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان فيما حمّلهم الرئيس عون تحياته إلى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهامهم

كما استقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري حيث تم التطرّق إلى شؤون الجامعة وطلابها وضرورة الاهتمام بهم على الصعيدين الإنساني والاجتماعي بالإضافة إلى بحث إنشاء كليات جديدة تغطي اختصاصات حديثة ومتطورة

وفي الإطار نفسه استقبل رئيس الجمهورية وفدًا من اتحاد نقابات الأفران برئاسة ناصر سرور الذي عرض أوضاع الأفران وحرصها على تثبيت سعر ربطة الخبز دعمًا للشرائح الفقيرة كما أثار موضوع هبة الطحين التي أقرتها الحكومة العراقية للبنان بقيمة 75 مليون دولار في تشرين الأول من العام 2024 والتي تم تحويلها إلى هبة من القمح بطلب من الاتحاد معتبرا أنها يمكن أن تساهم في تخفيض سعر ربطة الخبز وأعرب عن أمله في مساهمة الرئيس عون في تسريع بتّ هذا الملف

بدوره نوّه الرئيس عون بجهود الأفران للحفاظ على لقمة عيش اللبنانيين، مؤكدا أنه سيتابع موضوع هبة القمح العراقية مع الجهات المعنية ليصل إلى خواتيمه بأسرع وقت ممكن، مثمّنا دعم العراق الدائم للبنان في مختلف الظروف والمراحل.
 
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