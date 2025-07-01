الرئيس عون: سنعمل على تسريع وصول هبة القمح العراقية لدعم لقمة عيش اللبنانيين

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في ، وهم، سفراء البحرين وحيد مبارك سيار، بولندا الكسندرا بوكوفسكا - ماكابي، تشيكيا استر لوفروفا، اندونيسيا ديكي كومار، ايرلندا فوق العادة والمفوضة لدى لبنان نولا اوبرين وغينيا – بيساو دينو سيدي.

Advertisement

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد والمغتربين يوسف رجي والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمدير العام للمراسم في القصر الدكتور نبيل شديد ومدير المراسم في السفير أسامة خشاب



ولدى وصول السفراء تباعًا إلى القصر الجمهوري أقيمت المراسم والتشريفات الرسمية حيث عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني للدول التي يمثّلها السفراء ورفع علم كل دولة إلى جانب اللبناني ثم حيّا كل سفير العلم اللبناني واستعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري قبل أن يتوجّه إلى صالون 22 تشرين ومنه إلى صالون السفراء حيث قدّم أوراق اعتماده إلى وعرّف أعضاء بعثته الدبلوماسية



وغادر كل سفير بعد تقديم أوراق الاعتماد على وقع عزف النشيد الوطني اللبناني ونقل السفراء تحيات رؤساء دولهم إلى رئيس الجمهورية وتمنّوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية مؤكدين العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان فيما حمّلهم الرئيس عون تحياته إلى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهامهم



كما استقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الأميركية في الدكتور فضلو خوري حيث تم التطرّق إلى شؤون الجامعة وطلابها وضرورة الاهتمام بهم على الصعيدين الإنساني والاجتماعي بالإضافة إلى بحث إنشاء كليات جديدة تغطي اختصاصات حديثة ومتطورة



وفي الإطار نفسه استقبل رئيس الجمهورية وفدًا من اتحاد نقابات الأفران برئاسة ناصر سرور الذي عرض أوضاع الأفران وحرصها على تثبيت سعر ربطة الخبز دعمًا للشرائح الفقيرة كما أثار موضوع هبة الطحين التي أقرتها الحكومة للبنان بقيمة 75 مليون دولار في تشرين الأول من العام 2024 والتي تم تحويلها إلى هبة من القمح بطلب من الاتحاد معتبرا أنها يمكن أن تساهم في تخفيض سعر ربطة الخبز وأعرب عن أمله في مساهمة الرئيس عون في تسريع بتّ هذا الملف



بدوره نوّه الرئيس عون بجهود الأفران للحفاظ على لقمة عيش اللبنانيين، مؤكدا أنه سيتابع موضوع هبة القمح العراقية مع الجهات المعنية ليصل إلى خواتيمه بأسرع وقت ممكن، مثمّنا دعم الدائم للبنان في مختلف الظروف والمراحل.