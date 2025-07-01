جان جلول وخالد بدر الدين ينتخبان لرئاسة اتحادات بلديات الدريب والشقيف

عقدت انتخابات اتحادات البلديات في عكار
والنبطية بحضور رسمي في مكاتب المحافظتين، حيث جرت في سرايا حلبا
الحكومية في عكار، انتخابات اتحاد بلديات الدريب الغربي
بحضور محافظ عكار عماد اللبكي
، وأمينة سر المحافظة رولا البايع، ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي
. وأسفرت الانتخابات عن انتخاب المهندس جان جلول
رئيسًا لاتحاد بلديات الدريب الغربي، فيما تم انتخاب عبد الرزاق
جهجاه نائبًا للرئيس.
في سياق متصل، تم تأجيل انتخابات اتحادات بلديات ساحل ووسط القيطع
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما حال دون انعقادها في الوقت المحدد.
أما في النبطية
، فقد أشرفت محافظتها الدكتورة هويدا الترك
على جلسة انتخاب اتحاد بلديات الشقيف – النبطية التي عُقدت في مكتبها، وأسفرت عن انتخاب خالد محمد بدر الدين
، عضو بلدية مدينة النبطية
، رئيسًا للاتحاد بالتزكية، كما تم انتخاب نعمة عاصي
، عضو بلدية أنصار
، نائبًا للرئيس أيضًا بالتزكية. وجرت هذه الجلسة بحضور رؤساء 26 بلدية من البلديات المنضوية تحت الاتحاد، فيما تغيّب رؤساء بلديات يحمر
الشقيف، النميرية، والشرقية. وقد ترأس الجلسة رئيس بلدية صير الغربية، الأكبر سنًا، سعدالله معتوق.