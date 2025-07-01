جان جلول وخالد بدر الدين ينتخبان لرئاسة اتحادات بلديات الدريب والشقيف

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عقدت انتخابات اتحادات البلديات في والنبطية بحضور رسمي في مكاتب المحافظتين، حيث جرت في سرايا الحكومية في عكار، انتخابات اتحاد بلديات الدريب بحضور محافظ عكار ، وأمينة سر المحافظة رولا البايع، ورئيس قسم المحافظة لقمان . وأسفرت الانتخابات عن انتخاب المهندس جان رئيسًا لاتحاد بلديات الدريب الغربي، فيما تم انتخاب جهجاه نائبًا للرئيس.في سياق متصل، تم تأجيل انتخابات اتحادات بلديات ساحل ووسط بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما حال دون انعقادها في الوقت المحدد.أما في ، فقد أشرفت محافظتها الدكتورة هويدا على جلسة انتخاب اتحاد بلديات الشقيف – النبطية التي عُقدت في مكتبها، وأسفرت عن انتخاب خالد ، عضو بلدية ، رئيسًا للاتحاد بالتزكية، كما تم انتخاب نعمة ، عضو بلدية ، نائبًا للرئيس أيضًا بالتزكية. وجرت هذه الجلسة بحضور رؤساء 26 بلدية من البلديات المنضوية تحت الاتحاد، فيما تغيّب رؤساء بلديات الشقيف، النميرية، والشرقية. وقد ترأس الجلسة رئيس بلدية صير الغربية، الأكبر سنًا، سعدالله معتوق.