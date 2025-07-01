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لبنان

الراعي التقى عطالله في الديمان… بحث في قانون الانتخابات وحقوق المنتشرين

Lebanon 24
01-07-2025 | 07:36
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان النائب جورج عطالله عضو تكتل "لبنان القوي"، الذي رحب به في شمال لبنان وأطلعه على أجواء الجلسة التشريعية الأخيرة وموقف التيار الوطني الحر من قانون الانتخابات وحقوق اللبنانيين في المهجر بالتمثيل النيابي.
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وأكد عطالله بعد اللقاء أن الزيارة جاءت كعادة تهنئة البطريرك بانتقاله إلى مقرّه الصيفي، متمنياً له إقامة طيبة، ومشدداً على دور الراعي كمرشد ومرجعية للعمل الوطني والسياسي، كما طلب من البطريرك تزويدهم بتوجيهاته في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الراعي حرص على الاطلاع على تفاصيل الجلسة التشريعية وأبرز البنود التي أُقرت، خصوصاً المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية، وتقديم الحوافز للمعاشات العسكرية والقضاة والأساتذة والمتقاعدين في القطاع العام، كما تم بحث الاستحقاقات المقبلة، لا سيما مشروع قانون الانتخابات والتعديلات المقترحة عليه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فرعية من اللجان المشتركة لمتابعة الموضوع.

وأوضح عطالله أن البطريرك أبدى اهتماماً خاصاً بحقوق اللبنانيين في الخارج، وسعى لمعرفة الإجراءات المتخذة لضمان مشاركتهم الوطنية، مؤكداً موقف التيار الوطني الحر الداعم للموازنة بين تمكين المنتشرين من المشاركة في الانتخابات والاقتراع، حفاظاً على دورهم الفاعل في العمل الوطني في لبنان.

وفي سياق منفصل، استقبل البطريرك الراعي وفداً ضم المطران جوزاف النفاع والخوراسقف اسطفان فرنجية وطالب دعوى تطويب البطل الإهدني يوسف بك كرم الأب، حيث طلب الوفد بركته قبل التوجه إلى الفاتيكان لتقديم الوثائق اللازمة لعملية التطويب.
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