الراعي التقى عطالله في الديمان… بحث في قانون الانتخابات وحقوق المنتشرين

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استقبل البطريرك الكاردينال في مقرّه الصيفي في الديمان النائب عطالله عضو تكتل " القوي"، الذي رحب به في شمال لبنان وأطلعه على أجواء الجلسة التشريعية الأخيرة وموقف من وحقوق اللبنانيين في المهجر بالتمثيل النيابي.وأكد عطالله بعد اللقاء أن الزيارة جاءت كعادة تهنئة البطريرك بانتقاله إلى مقرّه الصيفي، متمنياً له إقامة طيبة، ومشدداً على دور كمرشد ومرجعية للعمل الوطني والسياسي، كما طلب من البطريرك تزويدهم بتوجيهاته في المرحلة المقبلة.وأشار إلى أن الراعي حرص على الاطلاع على تفاصيل الجلسة التشريعية وأبرز البنود التي أُقرت، خصوصاً المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية، وتقديم الحوافز للمعاشات العسكرية والقضاة والأساتذة والمتقاعدين في القطاع العام، كما تم بحث الاستحقاقات المقبلة، لا سيما مشروع قانون الانتخابات والتعديلات المقترحة عليه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فرعية من اللجان المشتركة لمتابعة الموضوع.وأوضح عطالله أن البطريرك أبدى اهتماماً خاصاً بحقوق اللبنانيين في الخارج، وسعى لمعرفة الإجراءات المتخذة لضمان مشاركتهم الوطنية، مؤكداً موقف الحر الداعم للموازنة بين تمكين المنتشرين من المشاركة في الانتخابات والاقتراع، حفاظاً على دورهم الفاعل في العمل الوطني في لبنان.وفي سياق منفصل، استقبل وفداً ضم المطران جوزاف النفاع والخوراسقف اسطفان وطالب دعوى تطويب البطل الإهدني يوسف بك كرم الأب، حيث طلب الوفد بركته قبل التوجه إلى الفاتيكان لتقديم الوثائق اللازمة لعملية التطويب.