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لبنان

نصار بحث مع سفير إسباني في التعاون قضائيا وقانونيا

Lebanon 24
01-07-2025 | 07:59
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استقبل وزير العدل القاضي عادل نصار سفير إسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو في مكتبه بالوزارة بعد ظهر اليوم، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان وإسبانيا في المجالين القضائي والقانوني.
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