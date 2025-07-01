نقابة المالكين تشكر بري وتدعو النواب لتحكيم ضميرهم

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شكرت نقابة المالكين في بيان على قراره رفع الجلسة التشريعية الأخيرة ورفض إدراج أي تعديل يمسّ بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، مؤكدة أن هذا الموقف يساهم في الحفاظ على القانون الحالي إلى حين صدور قرار بشأن الطعن المقدم ببعض مواده، وهو طعن تعتبر النقابة أن لا أساس له في ظل دستورية القانون بكامله، خلافًا للوضع الاستثنائي السابق الذي شكّل انتهاكًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق المالكين.كما توجّهت النقابة بالشكر إلى النواب الذين دعموا موقفها خلال الجلسة، مشيدة بغياب رئيس والعدل ، الذي لطالما عبّر عن إدراكه لحجم الظلم الذي يطال المالكين القدامى.وطالبت النقابة النواب بالارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية والتحرّر من الحسابات الخاصة والانتخابية، ودعتهم إلى الوقوف إلى جانب المالكين في هذه القضية المحقّة، ولا سيّما في ملف الإيجارات غير السكنية، حيث يحقق العديد من المستأجرين أرباحًا بملايين الدولارات مقابل بدلات إيجار زهيدة لا تتجاوز دولارين في الشهر في بعض الحالات، رغم أن هذه المؤسسات والشركات الكبرى تدرّ أرباحًا ضخمة.وختمت النقابة بدعوة إلى إجراء كشف على مداخيل هذه المؤسسات للتأكد من حجم أرباحها، مؤكدة ضرورة إنهاء المساومات السياسية على حساب حقوق المالكين، خاصة في بعض المناطق كطرابلس والشمال، حيث يجاهر بعض النواب علنًا بخضوعهم لضغوط انتخابية في التعامل مع هذا الملف.