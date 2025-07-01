وفد اتحاد اليخوت بحث مع رسامني تطوير الأنظمة البحرية والموانئ

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زار وفد من لليخوت برئاسة وعضو لجنة القوانين في للإبحار الكومودور ، وزير الأشغال والنقل ، بحضور عدد من مستشاريه.وضم الوفد عضو الاتحاد وممثلة للسيارات والسياحة كورين ، ممثل النادي اللبناني لليخوت ، والدكتور جيلبير كاراياكوبودلوا ممثلاً يخت كلوب.وبحسب بيان صادر عن الوفد، تناول البحث واقع الأنظمة البحرية والموانئ، وملف السلامة العامة، والحركة البحرية من وإلى ، وسبل تطوير هذه القطاعات، لا سيّما ما يتعلق منها بصلاحيات وزارة الأشغال والنقل.واتفق الطرفان على عقد اجتماع موسّع خلال أسبوعين، لبحث التفاصيل الفنية والقانونية المرتبطة بالملف البحري، ووضع خطة عمل واضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي.كما عرض الوفد على الوزير رسامني مبادرة إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين نادي يخت كلوب ونادي اليخوت في مدينة كان ، التي تعود إلى خمسينات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل ، شارحين أهمية هذه الخطوة وانعكاسها الإيجابي على الحركة الاقتصادية والسياحية في لبنان.وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد للوزير رسامني "درع التوأمة"، الذي يُتداول عادة بين الأندية البحرية ويُعرض في مقارها كتعبير عن الشراكة والتعاون المستمر.