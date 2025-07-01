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لبنان

وفد اتحاد اليخوت بحث مع رسامني تطوير الأنظمة البحرية والموانئ

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:26
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زار وفد من الاتحاد اللبناني لليخوت برئاسة رئيس الاتحاد وعضو لجنة القوانين في الاتحاد الدولي للإبحار الكومودور ربيع سالم، وزير الأشغال والنقل فايز رسامني، بحضور عدد من مستشاريه.
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وضم الوفد عضو الاتحاد وممثلة النادي اللبناني للسيارات والسياحة كورين شداد اسطفان، ممثل النادي اللبناني لليخوت خيرالله خيرالله، والدكتور جيلبير كاراياكوبودلوا ممثلاً نادي بيروت يخت كلوب.

وبحسب بيان صادر عن الوفد، تناول البحث واقع الأنظمة البحرية والموانئ، وملف السلامة العامة، والحركة البحرية من وإلى لبنان، وسبل تطوير هذه القطاعات، لا سيّما ما يتعلق منها بصلاحيات وزارة الأشغال والنقل.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع موسّع خلال أسبوعين، لبحث التفاصيل الفنية والقانونية المرتبطة بالملف البحري، ووضع خطة عمل واضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

كما عرض الوفد على الوزير رسامني مبادرة إعادة إحياء اتفاقية التوأمة بين نادي بيروت يخت كلوب ونادي اليخوت في مدينة كان الفرنسية، التي تعود إلى خمسينات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل كميل شمعون، شارحين أهمية هذه الخطوة وانعكاسها الإيجابي على الحركة الاقتصادية والسياحية في لبنان.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد للوزير رسامني "درع التوأمة"، الذي يُتداول عادة بين الأندية البحرية ويُعرض في مقارها كتعبير عن الشراكة والتعاون المستمر.
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