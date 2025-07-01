وقفة احتجاجية في مرجعيون رفضًا لحرق النفايات في مكب كفرتبنيت

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نفّذ أهالي بلدات ، ، ، وجديدة وقفة احتجاجية ضد استمرار حرق النفايات في مكب كفرتبنيت، بسبب الدخان والروائح السامة التي تهدد صحتهم وبيئتهم.رئيس بلدية القليعة أشار إلى أن مشكلة المكب مستمرة منذ عشرات السنين، مطالبًا الدولة بإجراءات حازمة لوقف الحرائق المتكررة، مستغربًا تكرارها رغم إقفال المكب سابقًا بالشمع الأحمر.بدوره، شدد رئيس بلدية دير ميماس سهيل على ضرورة إيجاد حل جذري ينهي معاناة الأهالي، فيما كشف عضو بلدية عن وعود من بالتحرك، محذرًا من تصعيد التحركات إذا لم تُعالَج الأزمة سريعًا.، حذّر الأب من أن أضرار المكب لا تقتصر على البلدات الأربع، بل تطال قرى مجاورة أيضًا، داعيًا البلديات لتحمّل مسؤولية نفاياتها دون التسبب بأذى للآخرين.