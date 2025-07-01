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لبنان

وقفة احتجاجية في مرجعيون رفضًا لحرق النفايات في مكب كفرتبنيت

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:32
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نفّذ أهالي بلدات دير ميماس، برج الملوك، القليعة، وجديدة مرجعيون وقفة احتجاجية ضد استمرار حرق النفايات في مكب كفرتبنيت، بسبب الدخان والروائح السامة التي تهدد صحتهم وبيئتهم.
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رئيس بلدية القليعة حنا ضاهر أشار إلى أن مشكلة المكب مستمرة منذ عشرات السنين، مطالبًا الدولة بإجراءات حازمة لوقف الحرائق المتكررة، مستغربًا تكرارها رغم إقفال المكب سابقًا بالشمع الأحمر.

بدوره، شدد رئيس بلدية دير ميماس سهيل أبو جمرة على ضرورة إيجاد حل جذري ينهي معاناة الأهالي، فيما كشف عضو بلدية جديدة مرجعيون بسام لحود عن وعود من وزارة البيئة بالتحرك، محذرًا من تصعيد التحركات إذا لم تُعالَج الأزمة سريعًا.

من جهته، حذّر الأب حنا الخوري من أن أضرار المكب لا تقتصر على البلدات الأربع، بل تطال قرى مجاورة أيضًا، داعيًا البلديات لتحمّل مسؤولية نفاياتها دون التسبب بأذى للآخرين.
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