توقيف صاحب صفحة "أبو آدم" على فيسبوك... بماذا اعترف خلال التحقيق معه؟

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صدر عن لقوى الامن الداخلي ـ العامة البلاغ التالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، وبعد التوسع في التحقيقات التي أجرتها مفرزة القضائية في وحدة مع الموقوف، ويدعى:ب. أ. (مواليد عام 2003، سوري)بجرم قيادة دراجة آلية مسروقة، حيث اعترف بشرائه الدراجة عبر تطبيق “فيسبوك” من حساب يُدعى “Abo Adam”.نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت قوة من هذه المفرزة من نصب كمين محكم في محلة – أرض ، أسفر عن توقيف صاحب الحساب، وتبين أنه يُدعى:م. ط. (مواليد عام 2000، سوري)وهو من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم شراء مسروق.بالتحقيق معه، اعترف بشرائه نحو /20/ دراجة آلية مسروقة، وبيعها لعدد من الزبائن مستخدمًا أوراق حجز مزوّرة استحصل عليها من المدعو:ي. م. (مواليد عام 1969، لبناني)بعد المتابعة الحثيثة، وبمؤازرة دورية من ، جرى توقيف الأخير في محلة حي السلم، حيث ضُبطت بحوزته دراجة آلية مسروقة وورقتا حجز مزوّرتان. وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية.وقد اعترف (ي. م.) ببيعه أكثر من /17/ ورقة حجز مزورة لـ (م. ط.)، إضافة إلى بيعه أوراقًا مماثلة لشخص آخر.لــذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمّم صورة (م. ط.) صاحب حساب “Abo Adam” على تطبيق “فيسبوك”، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى بيروت القضائية الكائن في ثكنة بربر ، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810170-01 أو 810171-01، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.