Advertisement

لبنان

الجيش: توقيف سوريين في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1385275-638869818021491592.jpg
Doc-P-1385275-638869818021491592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
في هذا السياق، تؤكد قيادة الجيش أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريات وتركيز نقاط مراقبة.
كما تدعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود، وعدم نشر الأخبار التي قد تؤدي إلى خلق توتر داخلي، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

سُلم الموقوفون إلى المراجع المختصة.
مواضيع ذات صلة
عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة... إليكم ما يجري
lebanon 24
01/07/2025 19:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: الوضع عند الحدود السورية واللبنانية يتحسن والتعاون بين دمشق وبيروت مهم جدا
lebanon 24
01/07/2025 19:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء مطاردة مطلوب... شاهدوا بالصور ما حصل مع الجيش عند الحدود اللبنانية-السورية
lebanon 24
01/07/2025 19:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تحرّكات للجيش السوريّ عند الحدود مع لبنان
lebanon 24
01/07/2025 19:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-07-01
12:33 | 2025-07-01
12:20 | 2025-07-01
12:13 | 2025-07-01
12:09 | 2025-07-01
12:04 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24