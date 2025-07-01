الجيش: توقيف سوريين في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية

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صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في عند الحدود ، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي خلسة.في هذا السياق، تؤكد قيادة الجيش أنها على تَواصل دائم مع السلطات ، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريات وتركيز نقاط مراقبة.كما تدعو إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود، وعدم نشر الأخبار التي قد تؤدي إلى خلق توتر داخلي، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.سُلم الموقوفون إلى المراجع المختصة.