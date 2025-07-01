Advertisement

لبنان

لجان المساعدين القضائيين تعلن اعتكافاً شاملاً احتجاجاً على تهميش موظفي القطاع العام

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:52
A-
A+
Doc-P-1385276-638869821318962393.jpg
Doc-P-1385276-638869821318962393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت لجان المساعدين القضائيين بياناً أكدت فيه تصاعد معاناة موظفي القطاع العام في ظل سياسات الدولة التي تهدف إلى تهميش مؤسساتها، وإذلال الموظفين الذين يعاملون كعبء زائد، داعية إلى اعتكاف شامل عن العمل يوم الخميس 3 تموز 2025، مع تعليق كافة الجلسات والأعمال الإدارية باستثناء الحالات الملزمة قانونياً.
Advertisement

وأشار البيان إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تم دون مراعاة موازية لموظفي القطاع العام، حيث تم منح زيادات لمجموعات معينة كالمالية والهيئات الرقابية وأساتذة الجامعة اللبنانية، بينما تم إهمال المساعدين القضائيين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم مثل احترام العطلة القضائية، وهم العمود الفقري للعمل القضائي.

ولفت البيان إلى أن وزارة العدل، رغم كونها ثالث أكبر وزارة من حيث الجباية، موظفوها يتقاضون أدنى الأجور، فيما تُحصّل الدولة الرسوم القضائية بالدولار وفق أسعار مرتفعة، ما يعكس الواقع المهين الذي يعيشه الموظفون.

ودعت اللجان إلى تصعيد تحركاتها حتى تحقيق مطالبها الرئيسية التي تشمل الضم الفوري لتعويض المثابرة إلى الراتب الأساسي، ووضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار للقطاع العام وتنصف المساعدين القضائيين وجميع موظفي الدولة الذين يتحملون عبء سير العدالة والأمان في لبنان.

وختم البيان بنداء صارخ إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل وكل المعنيين، مؤكدين أن الكرامة لم تعد تتحمل التأجيل، وأن الحقوق ستُنتزع بالقوة والحزم لا بالمنّة.
مواضيع ذات صلة
تجمع موظفي الإدارة العامة يلوّح بالتصعيد احتجاجًا على الأوضاع
lebanon 24
01/07/2025 19:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك سلمي لموظفي المعاينة أمام الداخلية احتجاجاً على إقفال المراكز
lebanon 24
01/07/2025 19:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء العاملين في القطاع العام": عدم إقرار غلاء المعيشة اعتداء على حقوق الموظف
lebanon 24
01/07/2025 19:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أحوال القطاع العام وعمل ادارات الدولة بين مدير تعاونية الموظفين ومحافظ الجنوب
lebanon 24
01/07/2025 19:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-07-01
12:33 | 2025-07-01
12:20 | 2025-07-01
12:13 | 2025-07-01
12:09 | 2025-07-01
12:04 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24