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لبنان

السفير دبور استقبل بلاسخارت: ملتزمون بسيادة لبنان

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:56
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استقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد.
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وأكد دبور خلال اللقاء، وفق بيان المكتب الإعلامي في السفارة، التزام الشعب الفلسطيني وقيادته بسيادة لبنان وبسط سلطته على كامل أراضيه بما فيها المخيمات الفلسطينية، وذلك وفقاً لخطاب القسم والبيان الرئاسي المشترك الصادر خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية، مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الدولة اللبنانية.
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