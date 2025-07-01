السفير دبور استقبل بلاسخارت: ملتزمون بسيادة لبنان

استقبل سفير لدى اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد.

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وأكد خلال اللقاء، وفق بيان في السفارة، الشعب الفلسطيني وقيادته بسيادة لبنان وبسط سلطته على كامل أراضيه بما فيها المخيمات ، وذلك وفقاً لخطاب القسم والبيان الرئاسي المشترك الصادر خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية، مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع .