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لبنان

إندلاع حريق على طريق البحصاص

Lebanon 24
01-07-2025 | 08:45
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اندلع حريق على طريق البحصاص بالقرب من مستديرة السلام، بمحاذاة الطريق العام.
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وقام شبان بإبعاد سيارة من المكان، قبل وصول النيران إليها.
 
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