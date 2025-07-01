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لبنان

توقيف كاتبة عدل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2025 | 09:58
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عُلم ان الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي أوقفت كاتبة العدل ه.ك، بعد صدور قرار ظني من قبل قاضي التحقيق بجرم تزوير في ملف قديم، حيث كان قد أخلي سبيلها سابقا قبل اختتام الملف.
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وعُلم أن عملية التوقيف جاءت بسبب عدم حضور كاتبة العدل المذكورة جلسات تحقيق سابقة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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