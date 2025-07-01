توقيف كاتبة عدل

عُلم ان في أوقفت كاتبة العدل ه.ك، بعد صدور قرار ظني من قبل بجرم تزوير في ملف قديم، حيث كان قد أخلي سبيلها سابقا قبل اختتام الملف.

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وعُلم أن عملية التوقيف جاءت بسبب عدم حضور كاتبة العدل المذكورة جلسات تحقيق سابقة.