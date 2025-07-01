ضبط مخالفات ومنع إدخال منتجات غير مطابقة.. إليكم تقرير معهد البحوث الصناعية

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أصدر الصناعية تقريره الشهري عن أعمال تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية التي يطبقها المعهد خلال شهر حزيران 2025.وبلغ مجموع البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة ثلاثة آلاف وسبعمئة وثمانية وأربعين بياناً جمركياً، فيما تم تقييم مطابقة ستة وثلاثين بياناً جمركياً في بلد المنشأ ضمن آلية المعهد.أما البيانات التي تبين أنها غير خاضعة لأحكام المواصفات الإلزامية بعد الدراسة، فبلغت تسعمئة وتسعين بياناً جمركياً وتمت دراسة ملفات خمسمئة وثمانية وعشرين بياناً جمركياً لمنتجات خاضعة للمواصفات الأفقية.وأحيل ألفان ومئة وأربعة وتسعون بياناً جمركياً إلى الكشف والفحص. وبعد الكشف الفعلي بلغ عدد البيانات التي خضعت للفحص ألفين ومئتين وواحداً وأربعين بياناً جمركياً.في المقابل، أظهرت النتائج وجود اثنين وسبعين بياناً جمركياً غير مطابق لأحكام المواصفات الإلزامية شملت منتجات متنوعة أبرزها أجهزة كهربائية وبلاط سيراميك وأدوات صحية ومستحضرات تجميل ومعقمات وأجهزة طاقة.وتوزعت البيانات غير المطابقة إلى نوعين الأول يتعلق بنواقص أو أخطاء في المعلومات التقنية أو نقص المستندات التقنية وعددها تسعة وستون بياناً جرت معالجتها عبر التصحيح. أما النوع الثاني فهو بيانات غير مطابقة رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها إلى الأراضي وعددها ثلاثة بيانات شملت مسحوق كاكاو ملوثاً جرثومياً مصدره ومحارم معطرة ملوثة مصدرها تركيا أيضاً ومطاحن كهربائية غير مطابقة لمواصفات التردد مصدرها .