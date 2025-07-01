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لبنان

وزير الدفاع استقبل قائد "اليونيفيل" الجديد.. وتأكيد دعم لبنان الكامل للقرار 1701

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:09
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة اليوم، القائد الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا في زيارة تعارف، بعد تسلّمه مهامه خلفًا للجنرال الإسباني أرولدو لاثارو.
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وأكد أبانيارا التزام "يونيفيل" بمواصلة مهامها في جنوب لبنان بالتنسيق مع الجيش.

ورحب منسى بضيفه وهنّأه على توليه قيادة اليونيفيل، مؤكدًا التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، وشدد على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على العدو الإسرائيلي للانسحاب الكامل من جنوب لبنان، لتمكين الجيش من استكمال انتشاره في كافة الأراضي اللبنانية الجنوبية.

واتفق منسى وأبانيارا على ضرورة التمديد لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في آب المقبل دون أي تعديل في مهامها.

كما التقى وزير الدفاع مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية روماريك رونيان، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، حيث تم البحث في المستجدات الإقليمية والدولية وأطر التعاون بين لبنان وفرنسا، لا سيما دعم مهام "يونيفيل".

وأكد رونيان استمرار فرنسا في بذل الجهود مع المجتمع الدولي للتمديد لولاية "يونيفيل" في آب المقبل دون تعديل في مهامها، لما لذلك من أهمية في دعم الجيش وضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

واستقبل اللواء منسى كذلك النائب فادي كرم حيث تم التطرق إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، مع التشديد على أهمية دعم الجيش في هذه المرحلة الدقيقة.

كما التقى وزير الدفاع رئيس جامعة البلمند البروفيسور إلياس ورّاق والدكتور فادي قمير، حيث جرى بحث قضايا أكاديمية وإنمائية تتقاطع مع دور المؤسسة العسكرية.
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