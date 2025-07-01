وزير الدفاع استقبل قائد "اليونيفيل" الجديد.. وتأكيد دعم لبنان الكامل للقرار 1701

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استقبل الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة اليوم، القائد الجديد لقوة المؤقتة في "يونيفيل" اللواء ديوداتو أبانيارا في زيارة تعارف، بعد تسلّمه مهامه خلفًا للجنرال الإسباني أرولدو لاثارو.وأكد أبانيارا "يونيفيل" بمواصلة مهامها في بالتنسيق مع الجيش.ورحب منسى بضيفه وهنّأه على توليه قيادة اليونيفيل، مؤكدًا التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، وشدد على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على العدو للانسحاب الكامل من جنوب لبنان، لتمكين الجيش من استكمال انتشاره في كافة الأراضي الجنوبية.واتفق منسى وأبانيارا على ضرورة التمديد لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في آب المقبل دون أي تعديل في مهامها.كما التقى وزير الدفاع مدير دائرة والشرق الأوسط في روماريك رونيان، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، حيث تم البحث في المستجدات الإقليمية والدولية وأطر التعاون بين لبنان وفرنسا، لا سيما دعم مهام "يونيفيل".وأكد رونيان استمرار في بذل الجهود مع للتمديد لولاية "يونيفيل" في آب المقبل دون تعديل في مهامها، لما لذلك من أهمية في دعم الجيش وضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.واستقبل اللواء منسى كذلك النائب فادي كرم حيث تم التطرق إلى أوضاع والتحديات التي تواجهها، مع التشديد على أهمية دعم الجيش في هذه المرحلة الدقيقة.كما التقى وزير الدفاع رئيس جامعة البلمند البروفيسور إلياس ورّاق والدكتور فادي قمير، حيث جرى بحث قضايا وإنمائية تتقاطع مع دور المؤسسة العسكرية.