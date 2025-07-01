سلام: لبنان وجّه رسميًا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل

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استقبل الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وفدًا من ، برئاسة الرئيس إبراهيم زيدان.وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه العاصمة بيروت على الصعيدين الإنمائي والخدماتي، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كما جرى عرض عدد من المقترحات والمطالب المرتبطة بتحسين أداء المرافق العامة عموماً وتعزيز العمل البلدي.وأكد الرئيس سلام خلال الاجتماع على ضرورة دعم السلطات المحلية لتمكينها من تأدية مهامها على النحو المطلوب.بعد اللقاء قال زيدان: زرنا كمجلس بلدي لمدينة بيروت وبحثنا معه المواضيع والخدمات المطلوبة لبيروت.ووضعنا دولة الرئيس سلام في ما يقوم به من تعيينات، واجراءات لتأمين الشفافية. ولمسنا خلال الاجتماع ان دولته يتابع بالتفاصيل كل ما يخص شؤون العاصمة، ونحن بدورنا كمجلس بلدي وضعناه في اجواء برنامجنا للمشاريع السريعة والمستعجلة ومشاريعنا التي تتطلب وقتا. وكان دولته متجاوبا معنا ومساندا لنا، وقدم لنا كل الدعم وسيطلب من الوزراء دعمنا كل باختصاصه لانجاح مشاريع الحوكمة والرقمنة والسير وكل ما يتعلق بمواضيع الكهرباء والمياه والخدمات المطلوبة لأهلنا في بيروت. ولقد شكرناه على استضافتنا ونأمل بإكمال التواصل معه.وعن أولوية مشاريع قال:" اي مشروع نقوم به في بيروت هو أولوية بالنسبة الينا، هناك أمور مستعجلة انجازها يأخذ وقتا قليلا وأمورها الفنية أسهل وميزانيتها أقل، وهي تتعلق بالسير وبالوسطيات والاشارات والحدائق، والشواطىء البحرية والنظافة. ونظرتنا الى بيروت هي كاملة متكاملة وسنستمر بالأعمال التي كنا ملتزمين بها مع الهيئات والشركات التي تنجز الأعمال. كذلك هناك المشاريع الأخرى التي تستغرق وقتا أكثر كالمياه والكهرباء التي يمكن أن نتعاون فيها مع الوزارات المعنية .واستقبل الرئيس سلام وفدًا من قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في (اليونيفيل) برئاسة قائد القوة الجنرال ديوداتو أباغنارا.وجرى خلال اللقاء عرض للوضع الميداني في الجنوب، ومسار تنفيذ قرار رقم 1701، والتعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني، ولا سيما في ما يتعلق بتكثيف التنسيق والعمليات المشتركة. كما تم التطرق إلى التحديات المستجدة التي تواجه مهام القوات الدولية.وأكد الرئيس سلام الحكومة التام بالقرار 1701، وحرصها على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لليونيفيل تنفيذ ولايتها كاملة، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة عناصرها.وفي هذا السياق، أشار الرئيس سلام إلى أن كان قد وجّه رسميًا إلى رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي ينتهي في 31 آب 2026، انسجامًا مع قرار الحكومة اللبنانية الصادر بتاريخ 14 أيار 2025.كما شدّد الرئيس سلام على أن تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب الكامل من الاراضي اللبانيية ووقفها لاعتداءاتها.